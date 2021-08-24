天雨路滑 貨車跑車相撞4人傷 跑車司機一度昏迷

天雨路滑，小心駕駛！一輛5.5噸貨車昨早在黃雨警告下，在新田公路往上水方向與一輪跑車相撞，貨車翻側壓向跑車，跑車車頂和車頭嚴重損毀，兩車共4人受傷，跑車司機一度被困昏迷，送院後恢復清醒。貨車司機和兩車乘客亦受傷送院。

天文台在上午10時05分發出黃色暴雨警告信號。事發於昨早10時半，5.5噸貨車與橙色保時捷跑車沿落馬洲新田公路往上水方向行駛，保時捷途至近米埔隴一個右彎時，懷疑失控撞向貨車右邊車尾，疑因衝力過猛，貨車繼而撞向中央分隔石壆並翻側，車身一度壓向跑車，跑車則先後撞向鐵欄及中央分隔石壆，石壆被撞至粉碎。

意外後跑車停在快線，車頂和車頭嚴重損毀，擋風玻璃碎裂，安全氣袋彈出，司機浴血一度被困車內昏迷，消防員到場救出司機送院。貨車向右翻側橫亙在中線和快線，路中分隔石壆毀爛。其後，38歲姓黎貨車男司機、61歲姓盧男乘客及30歲姓廖跑車男乘客，均清醒被送往北區醫院治理，28歲姓麥跑車男司機則頭傷昏迷被送往屯門醫院治理，其後回復清醒。

受意外影響，新田公路往上水方向一度嚴重塞車。警方會調查事發原因。