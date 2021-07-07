太空旅遊｜本港今晚9時升空 布蘭森乘火箭飛船往太空邊緣

英國富翁、維珍集團創辦人布蘭森(Richard Branson)自兒時起已夢想上太空，花了17年和逾7.2億英鎊(約77億港元)研究民間飛船往太空，在英國時間今日下午2時(香港時間晚上9時)，他終於要達成這個畢生目標、人生最大挑戰；他將乘坐旗下維珍銀河(Virgin Galactic)的火箭動力太空飛船VSS Unity往太空邊緣，為民間太空旅遊踏出重大一步。

本月18日慶祝71歲生日的布蘭森是眾所周知的冒險家，他會與5名員工參與今次試飛，升空往新墨西哥州南部沙漠上的太空邊緣，體驗太空的無重狀態。噴射動力母機VMS Eve會先將VSS Unity載至半空，於離地15公里處脫離VSS Unity，後者點燃火箭引擎進一步飛往地球大氣層邊緣。目前已有六百多人預訂了維珍銀河的太空旅遊。

亞馬遜(Amazon)創辦人貝索斯率先宣布，將在本月20日與弟弟乘坐旗下太空旅遊飛船往太空邊緣，為太空旅遊典下創舉，豈料布蘭森本月初宣布會搶先貝索斯9天升空。貝索斯與另一太空旅遊研發者、電動車Tesla行政總裁馬斯克(Elon Musk)，也有在社交網貼文祝布蘭森試飛成功。布蘭森回應馬斯克稱， 多謝其支持，還稱對方為好友。