太空競賽｜模擬火星環境種蕃茄 亨氏火星版茄汁面世(有片)

除了太空旅遊，茄汁也進入太空競賽年代！亨氏(Heinz)公布成功研製首款「火星版茄汁」，所用的蕃茄在模擬火星環境下種植。

CNN周二報道，佛州奧爾德林太空研究所(Aldrin Space Institute) 14位天體生物學家花了9個月時間，在模擬火星土壤、溫度和水分條件的受控制環境下培植這些蕃茄。整項實驗歷時兩年，展現了在火星長期種植農作物的可能性。

領導研究團隊的Andrew Palmer表示，此前的研究，主要是尋找各種模擬火星環境下短期種植的方法，今次就以長時間種植為目標，「能種出可製成亨氏茄汁的農作物(蕃茄)，便是夢想中的成果，我們做到了」。

前太空人：脫水餐必備調味品

前太空人Mike Massimino表示，將來亨氏火星版茄汁定是配搭脫水太空餐必備的調味料。美國太空總署正研究在太空種植農作物，給太空人提供脫水餐以外的營養。國際太空站近日才舉行墨西哥夾餅(taco)派對，慶祝站上的首次辣椒收成。

亨氏已安排研究團隊與Massimino於本周三美東時間早上10時，率先試食火星版茄汁，惟其暫不會推出市場。

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