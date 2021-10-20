太空競賽｜衛星未能進入軌道 南韓首試射自製火箭

南韓昨日首次試射自主研發的運載火箭「世界」號(Nuri)，升空後成功與搭載衛星模型分離，惜後者未能進入預定太空軌道。若測試成功，南韓將是繼中國、美國、俄羅斯、法國、印度和日本後，第七個國家靠自己能力在本土發射逾1噸衛星到太空軌道。總統文在寅稱，今次任務雖失敗，但火箭與衛星順暢分離，對首次試射來說已是了不起，相信不久將來必能成功發射衛星到預定軌道。他又稱，南韓正邁向太空時代。

世界號全長47.2米、約重200噸，分3個階段推進，可將1.5噸的人造衛星送上距離地面600至800公里的近地軌道。它昨搭載1.5噸的衛星模型，下午5時從羅老宇宙中心升空，當局清空發射台周邊3公里範圍，以防火箭發射失敗，也不讓民眾到現場觀看。官員透露，火箭在最後階段似乎早了40至50秒關掉推進器，令搭載物動力不足而未能進入預定軌道，推進器過早關掉原因仍調查，可能是燃料缸失壓、電腦過早發指令或其他原因。官員指明年5月將第二次試射，希望任務成功。南韓在太空發展上較遲起步，世界號研發近12年，由設計至製造全部使用南韓科技和設備，數百名專家參與，涉及300間本地公司，被評為最具挑戰的國家研發項目之一。南韓期望日後能夠發射監察、導航和通訊衛星，甚至在2030年發射探測器到月球。

太空發射敏感議題 北韓未有反應

在朝鮮半島，太空發射活動一直是敏感議題，北韓因其可攜核彈頭彈道導彈項目受到制裁，該款導彈飛出大氣層後以弧形路線返回地球，北韓過往曾被指以太空發射研究掩飾研發長程導彈技術。未知平壤政府會如何回應南韓試射火箭，其領導人金正恩上月批評美國和南韓的軍事活動摧毀區內穩定和勢力平衡。南韓打算在未來發射軍事衛星，但官員否認世界號將作軍事用途。南韓2013年曾有類似試射，但那次是與俄羅斯共同研發，不像今次是自行研製火箭。

太空競賽｜衛星未能進入軌道 南韓首試射自製火箭