失業率回落至5% 消費旅遊業跌幅顯著

政府統計處公布最新勞動人口統計數字，今年5至7月經季節性調整的失業率為5%，較4至6月的5.5%回落。就業不足率亦由4至6月的2.5%，下跌至5至7月的2.4%。

失業率方面，建造業和零售、住宿及膳食服務業，以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的跌幅。其中與消費及旅遊相關行業，包括零售、住宿及膳食服務業合計的失業率下跌0.9個百分點，至7.6%，當中餐飲服務活動業的失業率下跌1.4個百分點，至8.6%。而就業不足率方面，下跌主要見於運輸業。5至7月的不經季節性調整的失業人數為198,400人，較4至6月的213,100人下跌，就業不足人數亦由96,000人，下跌至92,300人。

羅致光料受消費券帶動

勞福局長羅致光指，隨着經濟復蘇，加上消費券計劃的幫助，預料勞工市場應會繼續改善。但他指，經濟及勞工市場仍面對不確定性的前景，主要源於更具傳染力的新冠變種病毒在全球多個地方傳播，因此社會各界必須協力實現更廣泛的疫苗接種，為經濟持續復蘇及勞工市場進一步改善打穩基礎。

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