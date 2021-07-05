失聯近3個月｜美國律師莫斯科與友人午餐後 被帶走往白俄拘禁

一名美籍律師4月於俄羅斯首都莫斯科與友人午餐後返回酒店，在街上遭4名男子帶走，之後竟身處白俄羅斯的監獄中。事主Youras Ziankovich的妻子Alena Dzenisavets引述酒店經理稱，該4名男子穿便服，用布笠著其丈夫頭部，推他上一輛汽車帶走。Dzenisavets向美國有線新聞網絡(CNN)表示，載著丈夫的汽車與另外兩輛汽車迅速越過俄國邊境，駛往逾700公里外的白俄首都明斯克。

Dzenisavets向CNN稱，她近3個月來未能直接聯繫丈夫，只能透過由白俄法庭委託的律師，重組丈夫究竟發生了甚麼事。與Ziankovich午餐的是Alexander Feduta，後者同時也被拘禁。Feduta在1994年擔任白俄總統盧卡申科的發言人，之後兩人反目，他投入反對派陣營。Feduta是白俄著名作家，曾因參與2010年示威被監禁。

白俄總統：有人密謀暗殺他 矛頭指向CIA和FBI

CNN稱，Ziankovich被關禁在白俄國安的拘留中心，律師間中探訪他，但美國使領館官員卻未能接觸他。報道指，白俄拘留Ziankovich似乎有目的，在他被帶走後6天，盧卡申科在白俄向記者說，有人密謀暗殺他及綁架其子女，企圖推翻其政府。他又說，「我們發現似乎有外國情報機構參與，很大機會是美國中情局(CIA)和聯邦調查局(FBI)，特工來自美國，好像叫Ziankovich，我們正追蹤和監察他們。」

美國國務院迅即否認，稱任何有關美國參與企圖暗殺盧卡申科的說法，絕對是不實的。除了Ziankovich，還有另外兩人被指參與有關暗殺陰謀遭拘捕，包括Ziankovich律師行的一名前職員，兩人被控串謀或進行奪取政權的行為，他們均否認控罪。白俄並尋求從美國及立陶宛引渡另5名涉案人士。白俄國安委員會調查主管Konstantin Bychek又宣布，Ziankovich已認罪，並配合調查，又說他企圖賄賂白俄安全部隊成員，參與推翻盧卡申科陰謀。Dzenisavets堅稱，對其丈夫的指控屬荒謬，若他認罪，是為了保命。

俄羅斯稱與白俄聯合行動防範不法活動

Bychek表示，當他們發現Ziankovich在莫斯科時，曾詢問俄羅斯是否可以派白俄人員到俄羅斯。俄羅斯國內安全部門聯邦安全局之後說，有關拘捕是與白俄國安的聯合行動，目的是防範違法活動。在5月時，白俄曾聲稱歐洲廉航瑞安航空(Ryanair)一架飛往立陶宛的客機收炸彈恐嚇，迫客機降落白俄，被指實質拘捕機上異見記者普羅塔謝維奇(Roman Protasevich)，事件轟動國際。普羅塔謝維奇之後拍了認罪片。