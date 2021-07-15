奇案實錄｜老闆起疑 職員傍實 防盜影住 老婦成功偷走4500萬鑽戒(有片)

一名六十歲老婦，在一間珠寶店內盜走一批總值逾4,500萬港元的鑽戒，案發時老闆早起疑心，一直監視，而職員亦坐在老婦身旁望到實，還有閉路電視影住，老婦究竟如何得手？犯案手法就好像《盜海豪情》電影橋段。

案發在2016年3月10日早上，寶石鑑定專家Anna受俄羅斯富商委託，在英國倫敦一間家族經營的珠寶店Boodles，協助鑑定7枚鑽石戒指，總值420萬英鎊(約4,555萬港元)。

Anna被帶往地庫觀賞該批鑽戒，她秤了重量，再用紙巾抹過鑽戒後，將鑽戒逐隻放入一個小盒子內，然後放進拉鍊袋上鎖。在場的珠寶店73歲老闆Nick Wainwright疑心大起，「她沒有像其他寶石鑑定專家般，用放大鏡檢查那些鑽石……因此我金睛火眼注視著她」。不久，有意購買該批鑽戒的俄國富商「Alexander」來電，老闆於是返回樓上接聽。

鑽戒放入手袋 職員忙叫取出

當時在地庫內還有一名店方的鑽石專家Barton，負責貼身招呼Anna。就在老闆轉身返回樓上之際，Anna施施然把裝著該批鑽戒的袋子，放進自己的手袋裡，Barton見狀當然立即阻止，「不，不，不，你不可以這樣。請你把鑽石從手袋取出來」。Barton不斷指著Anna的手袋，Anna隔了接近10秒才聽懂意思，隨即把裝有鑽戒的袋子放回桌上，並以英語回答對方︰「不用擔心，沒事好擔心的」。

Barton向老闆報告事件，老闆檢查過裝著鑽戒的袋子，但沒要求打開，以及查看Anna的手袋後，認為沒有異樣，袋子隨即放回店內夾萬，完成「鑑定」任務的Anna便施然離開。

7隻鑽戒變成石頭

翌日下午，店方因仍未收到該名俄國富商購買鑽戒款項，連忙將該個裝著鑽戒的袋子送往照X光檢查，才發覺大事不妙。割破袋子後，驚見裡面竟然是7顆石頭！

原來Anna把「鑽石袋」放進自己手袋後，扮作英語欠佳拖延時間，把袋子放入手袋暗格，再偷龍轉鳳，從手袋取出另一個一模一樣、但裡面裝著石頭的袋子，放回桌上。

「鑑定專家」真正身份

英國警方早前已偵破這宗驚天竊案，指Anna真名是Lulu Lakatos，在羅馬尼亞出生並居於法國，犯案前曾任清潔工及學校餐飲助理，是盜竊慣犯。她尚有至少5名同黨，其中3名男子於案發前8天，跟珠寶店老闆見面，成功令對方相信他們是代表俄國富商買鑽石，其餘男女同黨則負責接送及接贓，被捕的犯人陸續受審，「Anna」日前被判入獄5年半、另外兩名男子去年被判囚3年8個月、一名女子則脫罪。至於失竊的鑽戒則仍未尋回。

「Anna」即Lulu Lakatos的律師抗辯時，稱警方「拉錯人」，指犯案者其實是她的妹妹Liliana——但Liliana前年9月因車禍身亡，律師又指「Anna」並非主謀。據稱姊妹二人一直拍擋偷呃拐騙多年，Liliana曾涉及2014年一宗在瑞士一間銀行發生的偷龍轉鳳案，被懷疑用一疊廢紙，換走裝在信封內的40萬歐元(約369萬港元)鈔票，但最終逃過法網。