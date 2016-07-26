奇聞｜試身室前身竟是金庫 14歲少女試衫受困 消防鑽牆救人(有片)

試衫試到被困試身室，要消防員破門救人，聽來好像爛片劇情，但卻真實地發生在一名14歲少女身上。造成這場大龍鳳的是試身室的前身，竟然是銀行金庫，而店方又竟然保留金庫本來牢不可破的大門，一關上後便打不開了。

事主是美國紐約州14歲少女Giavanna Diesso，上周二下午約1時在服裝店Kate & Hale試衫。其實該店內的試身間，每間僅以布簾遮蓋，並沒有門，那為何Diesso又會被困？這要問她的7歲細佬 Vincent了。原來進入試身室時須通過一道大門，大門後才是平日人們看到一格一格的試身間。Vincent在等待姊姊試衫時，一時貪玩把試身室入口的沉重大門，「嘭」一聲關上。

店員面對這道前金庫大門被關上，都束手無策，只好打911求助。消防員到場亦打不開，最終要鑽開12吋厚牆壁，花了個半小時才救出Diesso。消防部門發言人稱「那是一道很堅固的牆，100年前的牆建得很好」。

Diesso母親表示︰「我當時正在結帳，聽到那道門被大力關上，聲音非常大……我對要鑽開那幅牆(救女兒)感到難過。」罪魁禍首的細佬則說︰「我沒想過那道門真的會關上」。店方事後找來鎖匠改裝大門，令它不會自動上鎖，同時加上告示說︰「請勿觸摸此門」。