奇蹟｜俄國B女誤闖森林 缺水缺糧獨過4日3夜終獲救 承諾「不再離開媽媽」

俄羅斯一名1歲10個月大的B女誤闖鄉郊森林，缺水缺糧在荒野獨自過了4日3夜，終被搜救隊發現，奇蹟生還。女童身體虛弱但並沒大礙，跟媽媽劫後重逢，還承諾以後不會再離開媽媽。

《莫斯科時報》(Moscow Times)報道，女童庫日納(Lyuda Kuzina)上周二在莫斯科以西約400公里的斯摩棱斯克地區(Smolensk region)失蹤，當時媽媽帶著4歲大女兒去探鄰居，留下庫日納在後院玩耍，懷疑庫日納尾隨她們卻迷路。媽媽回家後發現她失蹤，翻看閉路電視，見她走進附近一處森林。

叫聲救命

逾千人組成的搜救隊分成小隊日以繼夜搜索，但3日過去仍遍尋不獲，絕望之際，直至周五，一支小隊休息期間卻突然聽到附近傳來微弱的尖叫聲，隊員回應又傳來叫聲，最終在一棵樹下發現庫日納。

她看來虛弱，全身被蟲叮咬，但無大礙，一見救援員即張開雙臂抱緊對方，還說自己是公主。搜救隊指，該處森林常有野熊和狼出沒，日夜溫差攝氏20多度，女童缺水缺糧、衣衫單薄，獨自過4日3夜竟能存活，隊員都十分驚訝，也感動落淚。

女兒承諾 媽媽窩心

搜救隊以毛氈包裹庫日納，母親心急如焚，終可與女兒團聚。庫日納隨即被送院治理，留醫一晚後便從ICU轉往普通病房，本周二可以出院。母親接受俄媒訪問稱：「她(女兒)很堅定地說，以後再也不會離開媽媽。雖然不知她會記得這承諾多久，但至少她會這樣說。」