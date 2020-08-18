奇難雜症｜英漢患病致腎臟嚴重腫脹 估計一邊腎重達40公斤

英國溫莎(Windsor)54歲男子希格斯(Warren Higgs)患上多囊性腎病(polycystic kidney disease)，兩個腎臟嚴重腫脹，醫生估計單是一個腎已重達30至40公斤，他下月12日將接受手術切除。

CNN報道，希格斯15年前因多囊性腎病致嚴重中風，之後先後中風6次，又患上動脈瘤。他稱「這個病很可怕、很討厭」，他的腎臟長出多個囊腫，又腫脹得很巨大，以致頂住他的肺部，令他呼吸困難。

BBC指，希格斯對上一次描掃檢查顯示，左腎脹大至42厘米乘27厘米，右腎脹至49厘米乘28厘米。希格斯說，醫生估計他單一個腎已可能重達30，甚至40公斤，比現在的世界紀錄、一個腎重7.4公斤，還要重3倍多。2019年，印度一名病人切除一個重7.4公斤的腎臟，打破了2017年杜拜男子切除4.25公斤腎臟的世界紀錄。

希格斯表示，他被頑疾「慢慢奪走了生活」，他以往經常踩單車、參加三項鐵人賽，但現在被迫放棄。他下月將切除兩個腎，手術很高風險，之後須接受血液透析。手術後，他會捐出一邊腎臟作研究之用，另一邊腎，他會用玻璃瓶將其儲存，「留為紀念」。