奧運奪銅 乒乓球港隊分享感受 李靜：攞第三 已等於金牌

東京奧運日前閉幕，乒乓球港隊代表團亦凱旋回港，現正隔離的代表團教練李靜(圓圖)及部分球員透過視訊與傳媒分享感受。李靜笑指「(團體賽獲銅牌)我哋攞第三喺我心目中已經等同於攞金牌」，又指市民支持激勵球員求勝意欲更強，稱「攞咗牌，你哋有一分功勞」。代表港隊奪得女子團體賽銅牌的蘇慧音亦指賽後看到市民在商場觀賽支持的相片，十分感動。

香港乒乓總會主席余國樑昨聯同代表團成員李靜、李皓晴、杜凱琹、蘇慧音、黃鎮廷、林兆恒在恒生銀行總部以線上線下方式出席活動。今屆乒乓球女子團體賽港隊奪銅牌，李靜回應指：「中國隊攞金牌係正常嘅，東道主日本攞第二都係正常嘅，全世界人爭一塊牌，我哋攞第三喺我心目中已經等同於攞金牌。」李靜在奧運期間先後多次爆出「金句」成一時熱話，他笑指「返到香港先知自己做咗網紅」，又謙稱市民不是支持他，而是支持球員及運動。他續指，市民的支持「真真正正激勵了球員，令球員求勝意欲更強，球隊嬴得獎牌，市民也有功勞。」



蘇慧音：有港人支持「就算輸都要輸得好精彩」

蘇慧音亦指，在賽後看到大批市民在商場支持及觀看比賽直播的相片，十分感動。報道引述有市民表示自從人氣組合Mirror後，市民已經沒有再這樣聚集過，蘇感嘆原來有很多香港人支持運動員，市民的熱情給他們很大衝勁，又指在比賽中「就算輸都要輸得好精彩」，才對得起香港人的支持。



運動員取佳績，具體的支援亦受大眾關注，余國樑透露，乒總已向政府申請批地，於沙田多石街興建乒乓球中心，可容納30張乒乓球檯，已與地政署、民政署商討如何實行，望最快可於今年承建，明年落成。他透露，乒總申請批地期間，政府亦提供不同地段選項，今次的地點接近體院，有利青少年運動員入讀體院前的訓練。



林兆恒︰外出比賽要適應比賽場地

體院新大樓或提早落成，原有的乒乓球館有望亦遷入，余表示非常開心，又指現時球枱數目確實不足夠。李靜亦歡迎擴建，指可使練習場地更接近正式比賽場地規模，更可令運動員不用再「4個人圍住一張枱打」，料進步更快。



球員李皓晴亦指，現時如有大型比賽，教練及隊員需讓出球枱供準備出戰球員優先使用；另一球員林兆恒更指，本港乒乓球的練習場地確實有需要改善，始終大小、樓底、空間感與大型比賽場地有差別，每次外出比賽，球員都要花時間適應。



除出席活動的球員，「大師兄」黃鎮廷及杜凱琹均畢業於「恒生乒乓球學院」，學院2001年成立至今已逾110名學員成為港隊或青少年港隊，恒生自1991年起已撥款逾6,300萬元推廣乒乓球運動。