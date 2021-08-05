奪命活動 無醫護隨行 領隊忽視不適 北京少年沙漠探險身亡

北京一名16歲中學男生參加中國探險協會的騰格里沙漠探險期間身亡，有參加者透露，上月29日出事當日，地表溫度高達攝氏51.3度，男生曾兩度不適倒地，甚至要求叫救護車，但領隊認為男生無事，「不像中暑」，促男生堅持走到營地，未料男生第三次倒下後昏迷。有參加者提到，隊伍中並無該協會當初承諾的隊醫及衛星電話，他們駕車到附近公路，行駛約40分鐘才收到手機信號報警，惟救護人員到場後，男生已無生命跡象。

內地傳媒報道，中國探險協會6月到北京的學校宣傳其沙漠探險活動，活動日期為上月25至本月3日，徒步路線約長100公里，費用為22,500元人民幣，最終有8位16至17歲學生參加，2名協會領隊、2名工作人員及1名司機隨行。有參加者表示，該協會宣稱完成活動後會發出證書，讓他們日後出國留學「加分」，又聲稱出發前會有培訓，但「參加活動前沒有給我們體檢，沒有對我們進行素質評估。正式進入沙漠之前，也沒有教我們野外生存技能」。



領隊認為男生「無事」

有參加者稱，每位學生都要背著自己6天的生活用品上路，重量超過20公斤，出事男生本來就走得比較慢，當日倒地後，領隊只認為他「沒事」、「還有力氣喊(求助)呢」，還在要求眾人入營地吃飯後，獨留男生躺在沙漠上30分鐘，直到有工作人員發現男生臉色有異。參加者又指，事後協會認為只屬意外，拒絕向家長道歉和賠償，「我們都很憤怒……我們覺得，或許只有靠輿論才能逼使他們行動起來」。



事件上周曝光後，協會曾發聲明，強調正配合警方調查，並會承擔相應責任，至昨日再發聲明，指責近日相關報道充斥不實內容。另據報參加者都在出發前簽署了「免責聲明」，但有律師指，免責條款違反法律強制性規定而無效。