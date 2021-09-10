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奪命火警｜白田邨1死11傷火警有可疑　消息指兩人被捕 (更新)
2021-09-10
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火警石硤尾白田邨可疑
奪命火警｜白田邨1死11傷火警有可疑　消息指兩人被捕 (更新)
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1男子疑逃生時墮樓亡。

石硤尾白田邨13座一個單位凌晨發生火警，救援人員在大廈對開發現1名男子，懷疑從高處墮下死亡，另外有11人受傷送院。當局正調查火警起因。消息指，火警起因有可疑，警方列作縱火案處理，拘捕起火單位一名泰國女子，以及另一名本地男子。

網上片段所見，起火單位火勢猛烈。事發在凌晨近2時28分，現場是白田邨13座12樓一個單位，消防接報指現場傳出陣陣濃煙。消防於4分鐘後抵達現場，動用一條喉、一隊煙冒隊、12架消防車，以及逾40名消防員到場灌救。至凌晨3時12分左右，消防大致將火撲滅。

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白田邨有單位起火，消息指火警起因有可疑，警方拘捕兩人。

男子疑逃生從高處墮斃

火警中有6男6女傷者，分別被送到瑪麗醫院及明愛醫院救治。其中一名34歲男傷者於後巷被發現，他身體多處骨折，懷疑逃生時從高處墮樓，昏迷送院後證實死亡，另外一名女子昏迷不醒，其餘傷者主要因吸入燶煙不適。

消防處助理消防區長余偉明表示，火場面積約5米乘8米，起火源頭在屋內左邊位置，正調查現場有否助燃物。救援期間，消防將約50人疏散至安全地點，另外約600人自行疏散。

相關新聞：奪命火警｜白田邨縱火案1死12傷 中年情侶被捕涉感情爭執

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/奪命火警｜白田邨有單位起火-1男子疑逃生時墮樓亡-284241
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