奪命火警｜白田邨縱火案1死12傷 中年情侶被捕涉感情爭執

石硤尾白田邨今日凌晨兩時許發生火警，13人受傷送院，當中1名傷者送院後不治，並疏散現場931名居民。警方經初步調查後，以涉嫌「縱火」拘捕1男1女。

警不排除死者逃避濃煙不幸跌死

火警中，有12名傷者，包括6男6女，送往明愛醫院、瑪嘉烈醫院，以及東區醫院救治，當中8人仍然留醫。至於34歲死者住在起火單位斜對面，警方指不排除因為濃煙太大，死者在逃避濃煙時，爬出晾衣架不幸失足跌死。

警方深水埗警區助理指揮官（刑事）警司呂智豪表示，案發數小時後，在早上9時於石硤尾邨第22座以涉嫌縱火拘捕兩人，包括一名39歲男子，以及一名48歲女子，兩人為情侶關係，正被扣查。

被捕兩人有感情爭執非首次

警方初步相信，案發前兩人有感情爭執，起火後兩人一起離開現場，而被捕女子為起火單位住戶。警方續指，根據記錄及鄰居說法，兩人並非第一次因感情而爭執，而確實火警起因有待調查。

消防：火勢異常猛烈有不尋常擴散狀況

消防處消防區長（九龍西）姚本恩表示，在凌晨2時21分接獲火警報告，於4分鐘後到場，並於凌晨3時12分撲滅火警。姚本恩指，消防出動電子探測器及火警調查犬，以確定現場有否使用助燃劑，初步認為火警起因有可疑，包括現場火勢異常猛烈，有不尋常擴散狀況，而且亦接獲報告指火警發生前，單位曾有人發生爭執。火警交由警方跟進調查。