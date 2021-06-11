奪命車禍｜(更新)沙田私家車與綠Van相撞片段曝光 小巴司機頭部被壓當場死亡

沙田大涌橋路發生致命交通意外，下午近3時，一輛私家車與一輛綠色專線小巴在沙田大涌橋路與沙田圍路交界相撞， 59歲姓張小巴男司機死亡，另外有8人受傷，包括私家車女司機及7名小巴乘客。涉事小巴被撞至翻側，車窗玻璃碎裂，私家車的安全氣袋彈出。

目擊事件的貨車司機林先生表示，涉事的白色私家車沿沙田圍路往沙田鄉事會路行駛，懷疑錯誤跟隨前面一輛黑色私家車衝燈，在十字路口攔腰撞向沿大涌橋路往馬鞍山方向行駛的小巴。他指，見到小巴司機頭部被夾住，小巴傷者頭部流血，原來想打開小巴太平門協助乘客逃生，但打不開，於是打爛車頭車頭擋風玻璃。

另一名目擊者鄧先生則指，綠Van翻側後，一個疑似是小巴男司機的頭部被夾住重創，而車上至少有6至7名乘客受傷，他又指，意外後白色私家車女司機事後十分激動。



涉事803號線小巴的站長意外後趕到現場了解，他表示涉事綠Van為803號線小巴，而男死者姓張，年約50餘歲。死者為全職司機，在公司工作約10年經驗，駕駛803線約兩年，平時甚少接獲投訴。事發時，司機剛駕駛今日第一轉車。



沙田區議員容溟舟表示，涉事路口交通繁忙，附近道路已經超出負荷，如果司機沒有良好駕駛態度，就容易引致意外，認為運輸署應在現場增設偵速攝影機。