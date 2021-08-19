奪命車禍 大埔的士剷安全島一死九傷 孕婦捲車底 63歲司機危駕致死被捕

大埔廣福道昨早發生奪命車禍，一輛市區的士突然在燈位衝前，先撞倒交通燈柱再直剷行人過路線安全島，大批正在過馬路的途人猝不及防被撞倒，部分更被捲落車底。附近市民驚魂稍定後，隨即一擁而上合力抬起的士救出兩人。意外中，一名男子當場死亡，的士司機和8名途人受傷，包括一名孕婦及4歲小童，其中2人情況危殆，肇事的63歲的士司機涉危險駕駛導致他人死亡被捕。



事發於昨早約11時20分，從網上流傳片段和商舖閉路電視所見，事發時正值行人過路處的綠燈，數十途人正過馬路，肇事的士沿大埔廣福道往太和方向行駛，駛到大埔廣福道102至104號近廣福里時，疑高速「爬頭」越過一輛正慢駛中的新界的士後，直接衝向安全島、交通燈柱及剷向過路行人，多人倒地，的士在距行人過路線約10米後停下，現場多人受傷，疑有人被撞塌的交通燈柱擊中。



市民見義勇為 合力抬車救孕婦

意外現場一片混亂，的士車頭嚴重損毀，車頭燈飛脫，交通燈柱被撞斷，雜物散落一地，現場馬路兩旁的人群，有人嚇得目瞪口呆，亦有人當場哭泣。最少3名途人昏倒在地上，包括一名男童，其中一名倒臥在安全島的男途人當場死亡。另有2名途人捲入車底，情況危急，附近市民驚魂稍定後，有男子舉手示意途人幫手救人，並呼叫「多啲人，唔該」。隨後大批市民上前幫手，結果在消防及救護到達前，約二十多名市民合力抬起的士，從車頭救出一名孕婦，再由車底救出另一名途人，兩人昏臥地上，地上留有大灘鮮血。有目擊者表示，事發時聽到巨響，以為高空擲物，探看始知發生車禍，又指的士司機呆坐車廂內不知所措，在街坊提醒才離開車廂。有份參與救援的市民表示，當時大批市民救人心切，形容兩邊都「排滿晒」，移開的士後亦不敢移動傷者，怕引致他們骨折，於是向途人借雨傘幫傷者遮擋烈日。

警方：的士剷上行人路時為紅燈

警方和消防其後接報到場，證實一名59歲姓鄭男子當場死亡，其遺體蓋上臨時帳篷，消息指與他同行的51歲太太多處受傷送院。傷者之中，還包括一名4歲男童、一名懷孕5個月的孕婦亦昏迷，消息指，孕婦頭及盆骨受傷，在深切治療部留醫。傷者分別被送到沙田威爾斯親王醫院、北區及大埔那打素醫院。有傳媒指，死者與太太育有一子一女，居於富亨邨，夫妻恩愛，同任職食物包裝工人，昨日放假外出購物不料飛來橫禍，夫妻二人陰陽相隔。

至於63歲男的士司機報稱不適，送院時清醒，他通過酒精呼氣測試及藥物測試，事發時並無載客，警方以涉嫌危險駕駛導致他人死亡將他拘捕。新界北總區交通意外調查組署理總督察曾嘉俊表示，將會以車輛機件性能、司機精神狀態，以及當時路面情況進行調查。至於的士司機是否替更，過往有沒有發生過同類型的交通意外，警方表示現階段不便透露。他又指根據影片片段，當時路面交通燈號正常，「司機剷上行人路時，燈號顯示為紅燈」。警方呼籲如有市民目擊意外發生，可致電3661 3858或3661 3800盡快與調查人員聯絡。

警方事後在現場圍封搜證，而涉事的士會被拖往大欖涌汽車扣留中心作進一步調查，據悉肇事的士車齡約5年，去年9月曾驗車。運輸及房屋局長陳帆對車禍表示十分難過，向死傷者家屬致以深切慰問，希望傷者早日康復，相關政府部門會為死傷者及家屬提供協助。

大埔廣福道人車繁忙，致命車禍肇事位置設有「交通黑點」標示，翻查運輸署紀錄，雖然該處過去一年並無發生引致傷亡的交通意外，但有地區人士認為，意外現場附近違泊問題嚴重，道路設計須要改善，有的士工會提醒司機，切勿胡亂越線超越前車，又認為運輸署應向司機多加提醒，在市區路面時速不應超過50公里。運輸署則指，如發現意外現場的道路環境有改善空間，會適當跟進。