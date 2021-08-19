奪命車禍｜新娘潭路電單車失事撼兩車 鐵騎士送院返魂乏術 (更新)

新娘潭路今早(22日)10時許發生一宗奪命交通意外，一輛藍色寶馬私家車沿新娘潭路往大埔方向行駛，在駛至一個介乎鳳坑家樂徑和降下坳燒烤場的停車場時，因應前方交通情況而減速。詎料，一輛尾隨電單車疑收掣不及，猛撼私家車右邊車尾後，再反彈飛越對面行車線，與一輛迎面而來的電單車相撞，最終被撞至人車分離。

越線鐵騎士事後倒地重傷昏迷，送大埔雅麗氏何妙齡那打素醫院搶救後返魂乏術，對面線被撞的鐵騎士亦告受傷，清醒送北區醫院治理。現場消息指，涉事私家車事後未有停下，反而驅車離去，最終在數百米外的新娘潭路被發現，司機不知所終。據悉，私家車行車證早於2019年已到期，警方正調查意外原因。

網上流傳事發一刻車Cam片

據網上流傳車Cam片段顯示，在肇禍地點的停車場，有一輛電單車停泊在新娘潭路近車場出口位置，其間有數人正在交談，私家車遂收慢停車，未料後方尾隨電單車疑收掣不及，故擬「抽頭」避開私家車，惟先失控撞向私家車車尾，再撞向對面線一輛電單車。事後，有民安隊隊員到場協助急救。

警方晚上表示，一名32歲男子駕駛私家車及一名29歲男子順序駕駛電單車，早上10時05分沿新娘潭路往沙頭角方向行駛，駛至近降下坳時，該電單車據報從後切線並撞向前方私家車，然後失控越過對面行車線，與一輛由59歲男子駕駛的電單車相撞。該29歲鐵騎士雖沒有表面傷痕，但送雅麗氏何妙齡那打素醫院治理時已經昏迷，延至11時05分不治，對面電單車的59歲電單車司機則頸及腰部受傷。新界北總區交通部特別調查隊正調查案件。

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