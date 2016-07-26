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女子雙人3米板5連霸 夢之隊施廷懋王涵摘金
9 小時前
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東京奧運金牌中國跳水夢之隊施廷懋王涵女子雙人3米板舉重李發彬諶利軍中國女排朱婷港隊林兆恒歐鎧淳何詩蓓鄧俊文謝影雪花劍張家朗張小倫蔡俊彥
女子雙人3米板5連霸 夢之隊施廷懋王涵摘金
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東京奧運昨產生18面金牌，中國多添3面金牌。其中，中國隊的強項「跳水」昨展開，夢之隊的施廷懋、王涵，以大熱姿態在女子雙人3米板以326.40分封后，順利打響頭炮，並連續5屆在此項目摘金。名將吳敏霞在對上4屆奧運都拿下此項目金牌，而吳2016年退役，今次由她的里約奧運拍檔施廷懋與王涵合力爭金。「施王配」於2019年韓國世錦賽已登冠軍寶座，昨日賽事進入自選動作後，積分開始大幅拋離其他選手，最終累積326.40分，為中國取得今屆第4面金牌。
 

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左: 施廷懋、右: 王涵

中國的第5及第6金，均來自舉重，其中在男子61公斤級奪金的李發彬，是該項目抓舉及總成績世界紀錄保持者，今次他亦分別在挺舉及總成績破奧運紀錄。至於其隊友諶利軍在男子67公斤級比賽，同樣在挺舉及總成績破奧運紀錄奪金。中國隊另一強項，女子排球則意外地在B組首輪賽事，直落0比3不敵土耳其。衛冕金牌的中國女排全隊表現失色，主將朱婷發揮欠佳，15次進攻，只得3次得手。

港隊方面，乒隊雖在混雙8強止步，但男單的林兆恒，連贏3盤以4比3反勝印度球手，第三輪賽事將硬撼3號種子、日本的張本智和。至於第4度出戰奧運、29歲的歐鎧淳，首次達到奧運A標出戰100米背泳預賽，游出1分01秒07，未能晉身準決賽，她賽後表示會繼續努力及計劃明年再戰亞運。另外，「淳美人」隊友何詩蓓今日將首度登場，出戰強項女子200米自由泳；港隊羽毛球混雙代表鄧俊文及謝影雪，亦會在小組賽上陣爭入8強。令人期待的男子個人花劍項目亦展開，張家朗、張小倫及蔡俊彥將齊齊亮相。

(相關新聞見A10)

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是日焦點賽事

‧劍擊(08:25起)─男子花劍個人賽(張家朗、蔡俊彥、張小倫)　

‧羽毛球(11:00)─混合雙打(鄧俊文/謝影雪)

‧乒乓球(14:30起)─男子單打(黃鎮廷、林兆恒)

‧跳水(14:00)─男子雙人10米高台(決賽) 

‧游泳(18:00)─女子200米自由泳預賽(何詩蓓) 　

‧體操(18:00)─男子團體全能(決賽)

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/女子雙人3米板5連霸-夢之隊施廷懋王涵摘金-277348
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