女子雙人3米板5連霸 夢之隊施廷懋王涵摘金

東京奧運昨產生18面金牌，中國多添3面金牌。其中，中國隊的強項「跳水」昨展開，夢之隊的施廷懋、王涵，以大熱姿態在女子雙人3米板以326.40分封后，順利打響頭炮，並連續5屆在此項目摘金。名將吳敏霞在對上4屆奧運都拿下此項目金牌，而吳2016年退役，今次由她的里約奧運拍檔施廷懋與王涵合力爭金。「施王配」於2019年韓國世錦賽已登冠軍寶座，昨日賽事進入自選動作後，積分開始大幅拋離其他選手，最終累積326.40分，為中國取得今屆第4面金牌。



中國的第5及第6金，均來自舉重，其中在男子61公斤級奪金的李發彬，是該項目抓舉及總成績世界紀錄保持者，今次他亦分別在挺舉及總成績破奧運紀錄。至於其隊友諶利軍在男子67公斤級比賽，同樣在挺舉及總成績破奧運紀錄奪金。中國隊另一強項，女子排球則意外地在B組首輪賽事，直落0比3不敵土耳其。衛冕金牌的中國女排全隊表現失色，主將朱婷發揮欠佳，15次進攻，只得3次得手。

港隊方面，乒隊雖在混雙8強止步，但男單的林兆恒，連贏3盤以4比3反勝印度球手，第三輪賽事將硬撼3號種子、日本的張本智和。至於第4度出戰奧運、29歲的歐鎧淳，首次達到奧運A標出戰100米背泳預賽，游出1分01秒07，未能晉身準決賽，她賽後表示會繼續努力及計劃明年再戰亞運。另外，「淳美人」隊友何詩蓓今日將首度登場，出戰強項女子200米自由泳；港隊羽毛球混雙代表鄧俊文及謝影雪，亦會在小組賽上陣爭入8強。令人期待的男子個人花劍項目亦展開，張家朗、張小倫及蔡俊彥將齊齊亮相。

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是日焦點賽事

‧劍擊(08:25起)─男子花劍個人賽(張家朗、蔡俊彥、張小倫)

‧羽毛球(11:00)─混合雙打(鄧俊文/謝影雪)

‧乒乓球(14:30起)─男子單打(黃鎮廷、林兆恒)

‧跳水(14:00)─男子雙人10米高台(決賽)

‧游泳(18:00)─女子200米自由泳預賽(何詩蓓)

‧體操(18:00)─男子團體全能(決賽)