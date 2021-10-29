女職員投訴持續一年遭上司性騷擾 平機會代入稟索賠9萬促道歉

一名在私人俱樂部任職的女子，指2018年5月至2019年5月遭男上司性騷擾，包括用手撫背，以及她被雨淋濕身後，胸部被對方上司盯着。女事主向公司投訴後沒有改善，曾報警但警方稱證據不足，及後她辭職，向平機會投訴；平機會於上周五(5日)代表她入稟區域法院，指控男上司違反《性別歧視條例》，要求上司出書面道歉及賠償9萬元。

申索人獲法庭頒下匿名令，以C作代號，時任職俱樂部的活動策劃，答辯人為營運經理Hau Kar Kit。入稟狀指出，事發於2018年5月10日至2019年5月期間，被告至少10次向C作出騷擾行為。首次事件發生在茶水間，C斟水時，被告出現並以手掃背至胸圍扣帶位置，被C質問其行為時，僅投以異樣微笑，C欲離開時，被告着她泡茶並注視她短裙下的雙腿。另一次她在工作場所舉行的活動中被雨淋濕，當時C穿白色Polo恤衫，被告一直注視她的胸部。

C指被告的性騷擾行為持續了將近1年，令其飽受焦慮及感到噁心。C在首次事發後向俱樂部主席報告事件，經理在之後數月與她保持距離。C再被性騷擾後，她正式向公司投訴並報警，惟警方表示證據不足，C終於2019年6月辭職，並向平機會投訴。

女職員投訴持續一年遭上司性騷擾 平機會代入稟索賠9萬促道歉