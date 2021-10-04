女警涉偷竊露陰部押下月訊 控罪書誤寫她露「陰道」

一名年近50歲的女警涉嫌偷竊名牌圍巾及朱古力，停職候查期間再兩度偷竊，並當眾露出她的陰部，遭控4項盜竊、1項管有攻擊性武器及1項猥褻罪，案件今日於觀塘裁判法院提訊，辯方申請押後至11月15日，與控方商討用其他方法處理控罪，獲裁判官鍾明新批准，期間被告准以原有條件保釋。控方今申請修訂英文版控罪，指字眼上誤將「暴露其陰部」寫成「陰道」(vagina)，亦獲裁判官批准。

48歲女警劉潔兒，涉及兩宗案件，控罪指她去年12月17日，在觀塘創紀之城五期APM內的Twist店舖，偷竊兩條Gucci圍巾，共值5,513元，以及在Godiva店舖內偷竊4盒朱古力，共值2,666元。

另一案控罪指她於本年6月26日，在九龍灣MegaBox內的星巴克咖啡店，偷竊一個值210元的不銹鋼水杯及管有一把鎅刀，並在同日於該商場內永旺百貨中，偷竊一個值824元的黑色背囊，以及猥褻暴露其陰部。

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