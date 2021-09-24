女警涉虐打印傭兼搶手機 被控13罪押至11月底再訊

女警涉不滿家中印傭的工作表現，多次向對方施襲，亦曾搶去對方手機。女警被落案起訴普通襲擊等13罪，今早於觀塘裁判法院提堂。被告目前毋須答辯，獲准保釋至11月22日再訊。

43歲被告蘇寶儀報稱公務員，被控10項普通襲擊、兩項襲擊致造成身體傷害及一項盜竊。控罪指，被告於2021年6月23日至7月2日期間，在觀塘鯉魚門道油美苑一單位內，先後10次襲擊女子Choiriyah；及於同年6月19日和7月4日，在上述單位襲擊Choiriyah，並對她造成身體傷害；另被控於同年6月19日，在同一單位內偷竊屬於Choiriyah的一部三星手提電話。

印傭自行到瑪麗醫院求醫始揭發

據了解，女警懷疑不滿印傭工作表現，曾多次虐打印傭，並曾搶去印傭手機，後來已尋回；警方早前接獲瑪麗醫院報案，指稱一名自行到院治理的外傭，懷疑被人用手打傷嘴角。警方經初步調查後，7月6日在觀塘拘捕涉案女警。

相關新聞：