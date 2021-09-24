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女警涉虐打印傭兼搶手機　被控13罪押至11月底再訊
2 小時前
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香港警察印傭觀塘裁判法院油美苑普通襲擊襲擊致造成身體傷害盜竊
女警涉虐打印傭兼搶手機　被控13罪押至11月底再訊
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女警涉於油美苑一單位內多次襲擊其印傭。(資料圖片)

女警涉不滿家中印傭的工作表現，多次向對方施襲，亦曾搶去對方手機。女警被落案起訴普通襲擊等13罪，今早於觀塘裁判法院提堂。被告目前毋須答辯，獲准保釋至11月22日再訊。

43歲被告蘇寶儀報稱公務員，被控10項普通襲擊、兩項襲擊致造成身體傷害及一項盜竊。控罪指，被告於2021年6月23日至7月2日期間，在觀塘鯉魚門道油美苑一單位內，先後10次襲擊女子Choiriyah；及於同年6月19日和7月4日，在上述單位襲擊Choiriyah，並對她造成身體傷害；另被控於同年6月19日，在同一單位內偷竊屬於Choiriyah的一部三星手提電話。

印傭自行到瑪麗醫院求醫始揭發

據了解，女警懷疑不滿印傭工作表現，曾多次虐打印傭，並曾搶去印傭手機，後來已尋回；警方早前接獲瑪麗醫院報案，指稱一名自行到院治理的外傭，懷疑被人用手打傷嘴角。警方經初步調查後，7月6日在觀塘拘捕涉案女警。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/女警涉虐打印傭兼搶手機　被控13罪押至11月底再訊-286383
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