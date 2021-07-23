女警疑等錢洗借戶口處理贓款 認兩項洗黑錢罪還柙候判

女警疑因「等錢洗」，先後將兩個銀行戶口資料交予他人，後來涉事戶口被用作處理53萬元海外電郵騙案的犯罪得益，女警被控兩項洗黑錢罪。被告原否認控罪，案件今日於觀塘法院開審，惟被告突改口認罪，裁判官遂把案件押後至10月16日聽取求情及判刑，期間被告須還柙候判。

控罪指，46歲被告區嘉曼於2019年10月15日至2020年2月18日，以及2019年12月12日至2020年2月18日兩段時期，在香港與名為「Mercel」的男子串謀洗黑錢，涉及分別來自美國及秘魯的兩筆款項，總值約53萬港元。

對方稱帶她「做生意」

案情透露，被告於前年10月，向男子Mercel透露自己需要錢，Mercel稱可帶她「做生意」，並著她申請中銀戶口，再將戶口號碼、身分證號碼等資料交予Mercel。同年11月20日，有美國公司將約15.65萬港元匯至該個中銀戶口，被告隨後在銀行櫃位提取15.64萬元交予Mercel，以獲取1.1萬元報酬。至同年12月初，被告向Mercel借錢，Mercel則指示被告於南洋商業銀行開戶口，再將戶口資料交予Mercel。其後於去年1月底，有祕魯公司將約37.4萬港元匯至該戶口，被告提取其中33.5萬元交予Mercel。被告早前稱不清楚Mercel全名，只知他的電話號碼。

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