奶粉加大量植物油製作 內地版Magnum雪糕惹抵制

香港有售的聯合利華旗下和路氏(Wall’s)Magnum雪糕(內地稱「夢龍雪糕」)，近期在內地遭輿論猛烈批評「割韭菜」(註：當顧客是水魚)，因為有網民發現，歐洲版Magnum雪糕使用脫脂牛奶製作，走高檔路線的內地版，用料卻「差別對待」、「以次充好」，使用奶粉和大量植物油，涉嫌「歧視中國消費者」，每條還索價最少10元(人民幣，下同)，比許多國產牛奶雪糕貴2至3倍。聯合利華全球副總裁曾錫文日前解釋，當中涉及歐洲鮮奶運輸問題，但網民仍不買帳，揚言抵制。



有微博網紅上月底發文，聲稱以Magnum雪糕為例，教網民看成分表，「不要輕易迷信一個品牌」。該網紅強調，內地版Magnum雪糕註明其屬於最差的「植脂冰淇淋」，即植物油佔大比例，奶粉只有3.7%，且列於植物油之後，而最好的雪糕是使用「全乳脂」，即牛奶，歐洲版Magnum雪糕就是以牛奶製作。

內地網民初時紛紛討論不同品牌雪糕成分，還有人質疑該網紅「惡意中傷」，又指「難道我吃雪糕是因為它原料高檔嗎？」不過，愈來愈多網民懷疑「企業做雙面人」，稱「雙標外企我不服」，更不滿內地版Magnum雪糕成分表第一位是「飲用水」。

官媒「新華財經」月初曾引述曾錫文報道，內地版因主要原料是用飲用水開的奶粉，故根據中方規定，將飲用水列於成分表第一位；歐美等地不論是牛奶還是奶粉，都可以標註為「milk」，故歐美版成分表第一位是「復原脫脂乳」，即水加濃縮脫脂乳。相關報道隨後被刪除。根據香港版的Magnum雪糕成分表，第一位也是「復原脫脂乳」。

官媒：不尊重中國消費者

央視則在上周五引述曾錫文指，內地版使用奶粉，是因為歐洲鮮奶難以運到內地，而內地鮮奶供應量難以滿足需求。央視還引述內地奶業專家指，使用奶粉復原的奶，每噸成本約8,000至1萬元，蛋白含量一樣的濃縮奶，每噸約1.3萬至1.4萬元。官媒《經濟日報》批評，夢龍的「雙標」顯示其對中國消費者缺乏最基本的誠意和尊重，又迴避節省成本的質疑。內地網民紛紛表示，「不用說了，讓它一根也賣不出去就是最好的回應」、「這樣的雙標外企，擺明了對中國人的歧視與欺騙，不僅國人應抵制，國家應該把它趕出去，最少要重罰」。