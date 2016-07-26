好人好事｜城巴車長贈口罩予乘客：人同人之間最緊要互相幫助

疫情下口罩是每個人的必須品，本報今(9日)早報道過一宗在城巴上發生的好人好事，指一名乘客上車後才發現忘記戴口罩，徬徨之際竟獲車長贈送私伙口罩。城巴傍晚在其社交專頁發文，讚揚事件中慷慨解囊的962X線何車長，並感謝他細心照顧每一位乘客的需要。

帖文提到，該名乘客因太匆忙而忘記戴口罩，礙於當時身上沒有後備口罩，原打算落車去買。可是，當時外面正下著滂沱大雨，車長擔心乘客落車會很狼狽，遂從自己袋中取出一盒全新口罩，並贈送一個好得意的卡通款式口罩予乘客。帖文引述何車長稱，反而要多謝該名乘客給予他一個助人的機會，並指人同人之間最重要是互相幫助。

新巴城巴facebook專頁的原文如下：

【好人好事——疫境暖男何車長 】



話說早前有位乘客搭962X號線返屋企 ，但因為太匆忙而唔記得戴口罩。由於身上無口罩，乘客都諗住落車去買。何車長見出面落緊大雨 ，心諗依家落車實好狼狽啦，於是喺自己個袋入面攞咗一盒全新口罩出嚟，送咗個好得意嘅卡通款式口罩畀呢位乘客～



雖然依家疫情放緩咗，但何車長明白無一罩傍身始終會好囉囉攣 ，所以佢諗都唔諗就私人送個口罩俾佢，仲調返轉頭多謝嗰位乘客俾個機會佢幫人，話人同人之間最緊要係互相幫助 ，只要每人都行多一步 ，社會就會連「城」一線～



真係好多謝何車長咁細心照顧每一位乘客嘅需要！小編都好想有人送個卡通口罩畀自己～

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