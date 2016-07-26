好人好事｜巴士公司職員主動為客擔遮 華明邨助免濕身上車

昨日早上繁忙時間突如其來的一陣黃雨，殺不少市民一個措手不及。Facebook群組「真‧上水粉嶺人大聯盟」一名街坊昨早在粉嶺華明邨搭九巴273線時，遇到一名熱心巴士公司女職員，從相片可見身形不高的職員仍盡力把傘舉起，希望乘客可順利登車而不被沾濕。

發帖的網民形容，「這份對陌生人的關懷，香港人加油！」帖文發出不足10個小時，已獲得逾750個「讚」、「大心」和「加油」等帖文反應。不少留言都讚揚職員的行為，「呢個站長好有愛」、「呢個女站長好好人㗎」，亦有人憶述以前華明總站都有站長和職員作出類似舉動，「以前個阿叔站長都係咁，不過無人影佢」、「以前都有個男職員會咁做」。

有留言就關注到受職員幫助的人「有冇講唔該」，發帖者指不肯定有沒有人這樣回敬簡單的一句，亦有網民分享之前曾在大欖隧道轉車站遇到熱心女職員擔遮，「我同佢講辛苦哂，但我真係聽唔到前前後後嘅人有講囉。我唔敢批判别人，但有啲嘢唔係必然嘅，而家呢個咁動盪嘅世代更加需要互相扶持！」