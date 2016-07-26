好人好事｜忘戴口罩獲車長贈私伙 乘客道謝：超好心又溫柔

香港打工仔一到放工時間，就當然想「一支箭」收工，但太匆忙或會遺漏一些東西。有網民因為收工時太趕急，連忘記戴回口罩也不自知，直至上巴士時遭後方女乘客向車長投訴始如夢所醒。她憶述，由於身上沒有後備口罩，惟有請求車長讓她落車。

不過，車長非但沒有開門給她，反而從他的袋中取出一個口罩贈予事主。網民KawaI CoLe日前在Facebook群組「屯門公路塞車關注組」發帖，表揚這位樂於助人的城巴962X線車長，形容對方「超好心又溫柔」，口罩更是「好靚好實淨好厚」。

很多網民都讚揚車長的善舉，「香港就係需要呢份人情味」、「多一點包容同愛，世界更美好」，又建議事主去信或致電巴士公司，表揚涉事車長，「這是對車(長)的實質支持，在網上出帖不如直接地出email(電郵)去佢公司，你有上車時間及地點，若然有車號更好，直接的幫助」。

網民批女乘客動輒投訴

比起事主表揚車長與否，更多網民關注到該名投訴女乘客的行為。有人留言指出，忘記戴口罩是一件平常不過的事情，何不善意地奉上口罩，「唔洗吓(下)吓(下)投訴嘅，不如送個口罩比人社會更和諧」、「如果我見到一定會送個口罩比你！宜(而)吾(唔)係投訴你」。同時，亦有不少人批評女乘客不說分由就技訴的行為，「其實個女士直接講咪得」、「D(啲)人真係乜都投訴一餐」、「心地唔好，與其投訴不如直接人間送暖」、「點解唔係投訴個個比個口罩你？」