好人好事｜曼聯球星PS5連簽名信送上門 9歲小球迷開心到「四圍彈」

收到PlayStation5遊戲機(PS5)做禮物，別說小朋友會開心到彈起，相信連大男人也會！如果禮物是閣下的曼聯偶像球星所贈，更附上親筆簽名信呢？

這麼幸運的人是英國9歲男童、曼聯小球迷Jacob。所謂世上沒有無緣無故的愛，Jacob獲得如此厚禮是自己所種的果。事緣曼聯球星拉舒福特(Marcus Rashford)早前發起慈善計劃，在新冠肺炎疫情下，幫助貧窮家庭兒童在學期結束之後，仍可獲得學校免費膳食。Jacob受拉舒福特啟發，在爸爸John Worthington協助下，也來為專門幫助兒童的食物銀行FareShare籌款，並舉辦過小型慈善活動。

父親原以為PS5「得個盒」

經常在Instagram分享與曼聯球星合照的Jacob，日前發布喜訊，指收到拉舒福特寄來的大包裹。爸爸透露拉舒福特早前有發訊息詢問他的地址，但沒想過禮物會極速送到府上，故他收到包裹時沒想到是拉舒福特送的，「我真心以為有人用一個舊的PlayStation盒寄東西給Jacob」。爸爸說Jacob看到PS5及信件時，興奮得難以置信；Jacob則稱自己當時開心到「在房中周圍跳」(jumping around the room)，他不忘說︰「拉舒福特是我最愛的球員，真的希望他多點代表英格蘭上陣」，真識講嘢！

拉舒福特在信中表示「行善並非為了受關注，而是因為那是正確的事」，指在網上看到Jacob熱心助人的故事，深感欣慰，因此送上禮物以作鼓勵，「希望你每次看到這禮物，都會記起幫人有多愉快」，期望Jacob「繼續發光，繼續微笑」。