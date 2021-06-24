好人好事｜美漢步行27公里路往返工作 好心人贈新單車兼獲捐36萬善款買車

美國20歲青年Donte Franklin在一間食店廚房工作，每天步行約27公里路往返寓所和店舖，須提早3小時出門口。Franklin說，他不介意是否會累，只叫自己不停向前行，讓家人為他感驕傲，他亦從未遲到過。Franklin指，4年前去世的母親給了他動力，而上周他遇上好心人Michael Lynn，可說改變了其命運。

Lynn見到Franklin在烈日下走在街上，當知道他行路前往上班地點，難以置信，便讓他搭順風車。一個單車組織在社交網見到Lynn有關Franklin的帖文，立即送上一輛新單車給他。另有人為他眾籌，至周三，籌得逾4.7萬美元(約36萬港元)。正在學習成為焊工的Franklin接受了2.6萬美元(約20萬港元)捐款買車子，但因未有駕駛執照，考牌前會先以單車代步。