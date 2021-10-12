好人好事｜老婦電動輪椅大雨中「死火」 4名熱血年輕人合力推車

美國佛州一個社區周日出現令人感動的一幕，一名老婦坐著電動輪椅回家，卻因途中遇上大雨而失靈，4名年輕人放工經過見到她在大雨中「動彈不得」，遂上前合力推動電動輪椅，送老婦回家。照片可見其中3人推著老婦上斜路，另一人不忘舉起雨傘為老婦擋雨，十分窩心。

拍下4人善舉的女居民稱，這是一個非常寧靜的社區，聽到4名年輕人的喧鬧聲和見到他們在大雨中推著老婆婆的舉動，讓她覺得驚訝，「他們推著她上了一條大斜路走向她的寓所，這幾名英雄一心想著幫人，並無理會惡劣的天氣，甚至為她擔遮擋雨，更加展現他們的好心」。該女居民說，作為一名母親，她也希望自己的孩子長大後像那4名「現代英雄」，讓每天變得美好；在新冠肺炎疫情的艱難情況下，大家更應向其他人展示憐憫之心。

「她頭上只套著一個膠袋」

事件在網上傳開後，4人也受到傳媒的注意。JohnMorgan Massa是其中一人，他受訪稱，他們的舉動就像平時大家幫人開門、拿取貨架最上層的東西一樣，任何人見到一名老婦在雨中坐在失靈的電動輪椅上都會伸出援手。他們當時剛結束工作，感到很累和成身汗，很想快些返回住宿處，雖然是漫長辛苦的一天，但慘不過那名女士遇到的困境，「她頭上只套著一個膠袋，讓頭髮不會被雨水沾濕……我們知道不能讓她在雨中留在路中間，只想讓她的輪椅重新啟動……讓她安全回家。我們從沒想過被人認出，純粹是協助社區內的鄰居」。