好人好事｜英夫婦中歐洲百萬彩同30親友開心些牙 謙遜「二度派彩」

買彩票中了頭獎，把獎金分給親友，還謙遜地送暖，確是難得。居於英國大曼徹斯特的Sharon Mather近日跟傳媒分享她夫婦倆中了歐洲百萬彩(EuroMillions) 1,240萬英鎊(約1.32億港元)獎金後同親友「開心些牙」的正能量故事；Sharon說，這不是炫耀，而是去幫助身邊的人，同時表明沒隱瞞中獎。

Sharon說，2010年與丈夫中獎後想與親友分享部分彩金，做法「就像隱形百萬富豪那樣」。丈夫製作了一份「二度派彩」試算表(spreadsheet)，列出約30名親戚和朋友的資料和計劃分給他們的獎金數目，然後逐家逐戶去送獎金，「我們寫了一張小小的心意卡，把支票放進去，一併交給他們」。

「不可能些牙所有獎金」

Sharon憶述，因為他們對部分親友不太熟絡，又或剛相識，只想給他們一點心意，丈夫便向親友們說明，收到獎金後，不要記著夫婦倆中了獎，只想著這些金錢可以給他們幫上一些忙。

Sharon又笑言，不可能把全部獎金與親友分享，因為他們有兩名年紀還小的孩子，「我們往後仍要生活，只想在人生路上盡量幫助更多人，讓他們的生活變得不一樣」。