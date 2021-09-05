好人好事｜餐廳製朱古力凸字慶生 視障歌手驚喜又感動

新西蘭視障創作歌手Natalie Te Paa近日過了一個畢生難忘的生日：倫敦一間餐廳的職員以窩心方式給生日驚喜，令她大受感動。這樁彰顯善意和關愛的好人好事在網上爆紅，Natalie藉此呼籲社會對殘障人士多些包容和體諒。

居於英國的Natalie上月中與友人到名廚Gino D'Acampo在倫敦經營的餐廳LUCIANO吃晚飯慶生，雖然友人事前告訴侍應當日是Natalie生辰，但沒料到如斯驚喜。從友人拍攝的影片可見，侍應把碟子放在餐桌上，友人把Natalie的手引領到碟子，她便感受碟上用朱古力做的視障人士凸字和「Happy Birthday」祝賀語，當她讀到「生日快樂」即開懷大笑，說：「你們在開玩笑嗎？你們很了不起，這也太瘋狂了，非常感謝。」

Natalie隨後在社交平台分享影片對餐廳員工再三致謝，表示「你們昨晚讓我們感動落淚」，又稱自己完全失明，知道職員為她慶生而付出努力，安排廚師以朱古力漿製作凸字，「很窩心，儘管現在的世界四分五裂，但發自真心的善意仍然存在」。

籲社會多些包容殘障人士

Natalie在TikTok有4.3萬追蹤者，很多粉絲也感動不已，有人留言「這種極至的善意溫暖了我的靈魂」、「在這狂亂世界裡有這種事，令我精神一振，善良戰勝一切」、「你給了我們力量」。影片累計逾千萬次點擊、數百萬個讚，Natalie其後受訪稱，是第一次有餐廳因應她的視障為她慶生，還確保朱古力凸字在她觸摸時不會融掉，如此關愛令她尤其感動。她有感而發：「失明很難熬，很多時候，你要面對歧視，要面對很多挑戰和困難，所以他們(餐廳職員)為我們所做的事，是打開了一種提高意識的對話……我們(社會上)需要對所有殘障人士多些包容。」

好人好事｜餐廳製朱古力凸字慶生 視障歌手驚喜又感動