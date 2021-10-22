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好去處｜K11 Musea設計與美食跨界合作 雪糕亭下嚐白兔糖味雪糕
2 小時前
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好去處｜K11 Musea設計與美食跨界合作 雪糕亭下嚐白兔糖味雪糕

尖沙咀K11 MUSEA在星光大道附近，近日冒起一個綠色八角亭，這個八角亭為K11 MUSEA首個藝術設計與美食品牌跨界合作系列之一，欣賞著名室內設計師新作品的同時，一邊品嚐雪糕三文治一邊欣賞維港的絶美景色，享受藝術X美食體驗。

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K11 Musea設計與美食跨界合作，雪糕亭下嚐白兔糖味雪糕。(K11提供)
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雪糕亭提供6款富香港特色的雪糕曲奇三文治，口味包括白兔糖、奶茶等。(K11提供)

名師設計富港唐樓特色雪糕亭

八角亭名為《維港雪糕亭》，設計懷舊又獨特，以綠色水磨石建造，由著名室內設計師Joyce Wang設計，設計靈感來自香港歷史悠久的遊樂場以及唐樓樓梯，以綠色、珊瑚色和黃色為主要色調。她認為，水磨石隨處可見又令人感到溫暖、有觸感，更可喚起傳統情懷，令不同年齡層的觀眾也能產生共鳴。

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《維港雪糕亭》以綠色水磨石建造，設計師參考唐樓樓梯色調。(K11提供)

跨界合作6間藝術體驗空間

除《維港雪糕亭》外，另有一系列藝術家及設計師與生活品牌進行跨界合作，其餘參與的著名藝術家與設計師包括Nelson Chow 、空山基（Hajime Sorayama）、Tony Oursler 、Jon Burgerman及a'strict 。他們打造了6間藝術體驗空間MUSE ROOM。在這個K11 MUSEA首個藝術與設計嘉年華中，《維港雪糕亭》率先與美食品牌跨界合作，由人氣曲奇店Cookie DPT在雪糕亭提供6款富香港特色的雪糕曲奇三文治，口味包括白兔糖、奶茶等。

好去處｜K11 Musea設計與美食跨界合作 雪糕亭下嚐白兔糖味雪糕

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/好去處｜k11-musea設計與美食跨界合作-雪糕亭下嚐白兔糖味雪糕-290061
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