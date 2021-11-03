好去處｜M+博物館11月5日起接受預約 首年免費參觀 (附連結)

位於香港西九文化區、亞洲首間全球性當代視覺文化博物館M+博物館，將於下周五(12日)正式開放予公眾參觀。從開幕日起計12個月，所有訪客可免費入場參觀展覽(特別展覽和活動除外)，市民可於11月5日起在西九文化區網站、M+網站，或透過西九文化區應用程式預約11月的參觀時段。

有關決定西九文化區管理局董事局今日會議商討，並由管理局行政總裁馮程淑儀匯報，在M+開幕後，香港故宮文化博物館將會是西九文化區下一個落成的重要項目。

館方建議到訪前先預約

館方表示，由於預期開幕初期預計參觀人數較多，建議訪客到訪前先預約，並於指定時段抵達博物館。在繁忙時段，訪客或須稍候片刻，才能進入博物館或其展廳；而無預約的訪客，何時能進入博物館要視乎當時館內人數而定，6歲或以下的小童毋須預約，可隨同已預約人士進場。

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