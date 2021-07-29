【優質養魚場計劃】好山好水 確保鮮活健康

魚菜共生 養出本地優質魚

我們平日經常會吃火龍果及西瓜，但沒有想過把火龍果及西瓜皮剁碎後，會成為魚兒喜愛的美食，飼養出本地優質魚。由琴姐(晏富琴)經營的優質養魚場，便以自家種植純天然有機火龍果皮來餵養鯇魚、羅非魚及寶石魚等優質魚，並將魚兒的有機物用作灌溉，從而做到魚菜共生，而且琴姐一直堅持不落藥，保持純天然生態，為市民提供環保又優質，可以安心食用的本地好滋味。

出身在國內務農家庭的琴姐，27年前由重慶嫁到香港後，憑藉純熟的務農技術，勤奮地協助丈夫把家翁交托的魚場和農場經營得有聲有色。「要養出優質本地魚，最重要是有優良水質。」琴姐指由於農場附近環境天然，並未受工業污染，雨水經由附近山丘慢慢滲入地底，經大自然過濾後，成為他們一直飲用，並用於養魚的井水。這些都是大自然饋贈，難能可貴的天然資源，是真正的好山好水。「這些井水不但冰涼清澈，而且經漁護署化驗證實水質優良，純天然無污染，絕對適宜養魚。」

養優質本地魚 首重水質

選擇飼養寶石魚及羅非魚，除了因為肉質鮮美外，亦因為比較易養及不易生病，一般只要保持水質，魚兒便可健康成長。為了維持水質，她按照漁護署及魚醫生的建議，於養魚池安裝大型過濾系統，讓池水保持潔淨，並有利魚兒健康成長。若出現停電或氣溫過高等，都有機會影響魚的健康，需要第一時間換水以減低損失，讓魚兒可恢復健康。



琴姐於2011年參加「優質養魚場計劃」後，把部分魚獲透過魚類統營處統一銷售。根據計劃，魚場的所有魚產在出產前均需要通過品質測試，以確保不含孔雀石綠，藥物殘留、重金屬等需要符合標準。漁護署更會定期派專人檢驗水質及養殖環境，確保每一環節都符合漁護署的指定標準。魚產品有保證，食肆可放心選用，市民亦可安心品嚐香港好味道。

餐飲業界滿意

稻苗學會副主席黃志超於參觀魚場後，認為魚場在養魚同時，亦做到可持續發展，以魚菜共生模式種植包括火龍果、大樹菠蘿等不同水果，更有養豬及羊等動物，產生效益的同時，又能讓市民體驗農莊的生活，學生則可研究學習，這種智慧養殖的概念值得支持。他亦讚揚本地優質淡水魚其實不遜於海魚，只要針對性為餐廳和魚場作出配對，更多食肆選用本地優質養魚入饌，讓更多市民可享用本地優質魚。

稻苗學會另一位副主席殷明珠於品嚐魚場出品的寶石魚及羅非魚後，大讚魚味鮮甜，肉質爽口彈牙，讓人意想不到。而魚場採用的魚菜共生概念亦相當值得推廣。她又指如在價格上能達成共識，餐飲業界亦願意採用本地優質魚作食材。