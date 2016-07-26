好想旅行︱日本紅葉預報稱今年地方多 一個地方遲到12月先有

香港在甚麼時候正式開關，仍然未有明確日子，但有傳年底前會局部開關。日本氣象協會今年公布紅葉預報，並指出著名的京都嵐山，可能要到12月初才到紅葉旺季，若下月能趕及開關，港人或有機會見到。

日本氣象協會今日(4日)公布了他們第3次的紅葉預報，協會指今年的觀賞紅葉的季節，比往年有更多觀光處所可以見得到，而且個別地方更比往年較遲出現。這對於剛剛解除緊急狀態宣言的日本來說，不失為一個好消息。

紅葉季或至12月底

協會表示，今年秋季的氣溫低的時間來得快，氣溫高的時間較遲，在北部及東部的氣溫較高，而之後全國的氣溫比平時較低，故今年有較多觀光點可以見到紅葉，而且比往年多，以及會有些地方較遲出現。

根據協會指，京都的嵐山預計會較遲出現，大約在今年12月4日左右，而往年都是在11月底，並預計今年紅葉季可能延至12月底。其餘地點如九州等多處地區都有可能要12月才有紅葉，因此若果回復通關還有機會趕得及。