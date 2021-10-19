好爸爸突患肝腫瘤手停口停 盼眾籌藥費渡難關

本身熱愛戶外運動、育有兩孩的好爸爸阿政，原本身體健康、足跡遍布大小山頭，惟今年5月突發現肝臟有一個腫瘤。阿政7月試新藥後情況一度好轉，希望能縮小腫瘤以便切除，詎料至今個月情況非但沒有好轉，肝癌指數更不跌反升、肝功能轉差。阿政雖獲醫生建議採取更強的雙免疫治療，但單是首4針已需花費約50萬元，作為家庭經濟支柱的阿政自5月起已「手停口停」，面對昂貴的藥物費用更感徬徨。

阿政年初胃痛一度不以為意

在土瓜灣車房任技工的阿政向本報表示，近5年因熱愛運動，基本上已戒煙戒酒，即使之前也只是大約一個月與朋友飲一次酒。今年農曆新年左右，原本自認為身體健康的阿政，突開始感間歇性胃痛，當時到西醫求醫獲處方胃藥後情況好轉，因此當時不以為意，惟及至4月「食極(胃藥)都痛、不適」，5月到西醫抽血治療後肝酵素高、癌指數逾700等，「(頓時)打咗個大突」。

試新藥身體卻轉差 本月被剔出計劃

阿政7月在瑪麗醫院試用新標靶藥加免疫針治療，由於屬科研項目故毋須繳費，但病況到10月反而轉差，他指「身體狀況唔符合研究標準，所以被踢出(研究)計劃」。他早前申請到一種標靶藥約14萬元的資助，但坦言該種藥「得個食字，唔食得幾耐」。

雖然同時獲醫生建議更強的雙免疫治療，但單是4針療程已索價50萬元，「如果食完有效就要用返單免疫治療，每針3萬元。」本身月入兩至三萬元的阿政，一家四口近年遷入秀茂坪安泰邨，入伙裝修時已花費不少，而自5月停工後不斷求醫更添財政壓力，「依家剩返好少錢……現已『乾使』咗4個月積蓄」。

盼眾籌繳部分醫藥費助渡難關

面對難以負擔的高昂藥費，阿政盼透過發起網上眾籌，籌集部分醫藥費，「希望大家比(畀)個機會我，幫幫我，幫我過左(咗)依個難關」，坦言最希望能夠看到現就讀中二和小學的女兒長大成人。阿政在社交網站帖文近一日，已獲部分有心人略盡綿力，並祝願他早日康復。

阿政妻子銀行賬戶：中國銀行(香港) 012 692 2 001546 7 賬戶持有人名稱：Lau yin ling

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