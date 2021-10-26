如何解決全球饑荒？世糧署：馬斯克2%財產就夠

世界糧食計劃署指出，衝突、氣候變遷和經濟衝擊，導致飢餓人數持續增加，全球面臨重度糧食不安全的人數​​在去年達到過去5年的最高水平，不過，根據聯合國世界糧食計劃署(WFP)署長David Beasley所說，只要一些超級富豪貢獻他們一小部分的財產，就能解決全球的飢荒問題，例如近日身家暴漲的Tesla執行長馬斯克(Elon Musk)2%的財產已經足夠。

美國有線電視新聞網(CNN)報道，David Beasley接受《Connect the World》專訪時呼籲，馬斯克與亞馬遜創辦人貝索斯(Jeff Bezos)兩大富豪挺身而出解決糧食問題。David Beasley說，解決全球飢荒問題並不複雜，60億美元(折合約505億港元)就能讓4,200萬人脫離饑荒，如果無法伸出援手，這些人將會喪命。」

近來Tesla股價暴漲，依照福布斯(Forbes)的最新全球富豪排行，馬斯克已成為全世界最富有的人；以《彭博》最新統計數字顯示，馬斯克資產接近2,890億美元，60億美元約佔他總資產的2%。

疫情令多國面臨饑荒危機 富豪身家則增近兩倍

David Beasley提到，氣候變遷和疫情大流行是一場「完美風暴」，讓許多國家面臨饑荒危機。但根據政策研究所(Institute for Policy Studies)和美國稅收公平組織(Americans for Tax Fairness, ATF)數據，美國富豪的資產卻在新冠疫情爆發後至今，暴漲幾乎兩倍。

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