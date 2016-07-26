荃灣西如心酒店取消婚宴預約 集團：與作檢疫酒店無關

荃灣西如心酒店早前突然取消大批婚宴預約，涉事宴會廳被揭沒有申請食肆牌照，據了解逾70對準新人受影響，而海關及消委會亦接獲多宗投訴。事件曝光後，酒店未幾便公布成為新一輪政府指定檢疫酒店，外界質疑兩者有關連。酒店今日(22日)凌晨回覆本報查詢時，否認取消預約與成為檢疫酒店有關。

政府上月24日邀請酒店申請成為指定檢疫設施，而本周公布最新一輪名單，新加入的酒店包括荃灣西如心酒店(低座)，涵蓋日期由今年12月至明年2月底。根據政府公告，酒店提供480間房，房價介乎990元至4,100元。

Nina Ballroom並非位於檢疫低座

據了解，酒店取消今年11月至明年3月底「Nina Ballroom」宴會廳多單預約，並建議顧客改訂位於42樓、連接兩座大樓的「天空酒廊」。有準新人向傳媒表示，質疑酒店今次做法為商業決定，目的為賺取成為檢疫酒店的利潤。不過，涉事的「Nina Ballroom」宴會廳位於酒店高座7樓，而非用作檢疫的低座。如心酒店集團早前回覆本報亦指，酒店將全面分隔低座及高座，兩座大樓將獨立運作，而且大樓間不設公共區域，使用獨立的出入口、升降機及行人通道，並會確保兩棟大樓的室內通風系統獨立運作。

酒店：盡快恢復相關服務

本報再追問關於取消預約的事宜，至今日凌晨才得到酒店集團回覆，表示荃灣西如心低座作為指定檢疫酒店期間，除Nina Ballroom外，酒店內的其他宴會場地均繼續運作提供服務。酒店又指，Nina Ballroom宴會廳暫未能提供宴會服務，直至另行通知為止，與低座成為檢疫酒店完全無關，並正尋求解決方法，並參考專業顧問意見，盡快恢復相關服務。

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