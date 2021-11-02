如釋重負｜澳洲4歲女童失蹤18日平安尋獲 1名男子被捕

澳洲一名4歲女童失蹤18日被尋回，她並無受傷，警方拘捕1名男子調查。

警方於今日凌晨約1時，在出事地點附近的海邊小鎮卡納芬一間屋內救出這名女童Cleo Smith，她當時被反鎖在一個房間，情況良好，能夠清楚向警員講出自己的名字，女童目前已經同家人團聚，其母親在Instagram上激動地表示「我們的家庭又完整了」。警方當場拘捕在場的36歲男子，待稍後會再發布消息。

警方說，被捕男子正接受調查，初步知道他與女童家人並不認識。

出訪英國的總理莫里森(Scott Morrison）在Twitter發文表示這是令人如釋重負的好消息：「我們的祈禱得到回應，感謝警方的努力。」

鎮長Eddie Smith對尋回Cleo Smith感到相當激動，表示「過去18天我們既焦慮又擔憂，現在的我忍不住有股情緒湧現上來」。

警方一度懸賞百萬澳元

4歲女童Cleo Smith上月中與家人到西澳珊瑚海岸露營，Cleo Smith與妹妹同一帳篷，其母親於16日早上醒來發現隔壁帳篷的門是打開，女兒和睡袋一起消失，之後報警，警方出動陸海空三路搜查，警方更懸賞高達100萬澳元，呼籲提供線索，民間亦連日展開大規模搜尋。

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