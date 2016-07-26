如重感冒 印度變種病徵「普通化」 頭痛最常見 甚少失味覺

患新冠肺炎會失去嗅覺或味覺？英國一項研究發現，感染原始新冠病毒和印度發現的變種新冠病毒Delta的患者，發病症狀並不一樣，後者多數不會出現失去嗅覺及味覺這「典型」病徵，而是更似重感冒，頭痛、喉嚨痛及流鼻水是最常見三大症狀，情況以年輕人為甚。



研究人員5月起透過在全球擁有逾400萬用戶的非牟利手機程式《COVID Symptom Study》收集的數據，分析數以千計用戶感染新冠肺炎後的症狀，發現頭痛是最常見病徵，其次為喉嚨痛、流鼻水、發燒，咳嗽僅排第5，較原始病毒的大減，失去嗅覺更是十大不入。



專家擔憂年輕人掉以輕心

領導研究的倫敦大學國王學院的病毒學家斯派克特(Tim Spector)擔心，「人們可能以為只是普通傷風感冒，仍然出外參加派對播毒，那可能會把病毒傳給約6人」，「若你年輕，病徵會更加輕微」，呼籲有病徵者接受檢測並留在家中。Delta變種株是目前英國最主流病毒株，佔約90%病例，根據該app本月10日發表的數據，英國20至29歲人士的新症增加最多，其次是0至19歲組別。首相約翰遜周一宣布把原定本月21日屆滿的防疫措施，延長四周至下月19日。