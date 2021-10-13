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威力強勁 料今日海南登陸 圓規或成華南今年最強颱風
2021-10-13
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圓規打風華南廣東海南菲律賓台灣狂風暴雨
威力強勁 料今日海南登陸 圓規或成華南今年最強颱風

強烈熱帶風暴「圓規」一路向西直奔海南島，中央氣象台昨晚6時繼續發布颱風黃色預警，並發出暴雨黃色預警，預計圓規今日下午至晚間在海南文昌至三亞一帶登陸。中國氣象局旗下中國天氣網則指出，圓規體形龐大、結構不對稱、路徑穩定，或將成為今年以來影響華南的最強颱風。
 

中國天氣網氣象分析師閔裕秋表示，圓規外圍雲系前日一度超過2,000公里，昨日增強後結構有所緊湊，但雲系依然覆蓋整個南海中北部，而由於圓規形態不對稱，其中心北側風的影響更為突出、西南側的雨更為明顯，對於廣東、福建、廣西、浙江南部，風的影響比雨更大，而海南不僅風大雨亦強。

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福建廈門多處塌樹。(互聯網)
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海南各類船隻昨已回港避風。(中新社)

海南省昨午發出颱風橙色預警、暴雨黃色預警，並將防汛防風應急響應提升至2級，預計全島昨晚8時至明晚8時有暴雨至大暴雨，局部地區特大暴雨，雨量最高可達300毫米。時值天文大潮，當地同時將風暴潮警報提升至黃色、海浪警報提升至橙色，預計昨中午至今日中午，海南島北部及東部沿岸有30至60厘米風暴潮，東沙附近、海南島以東海面有高達9米狂濤。瓊州海峽昨早已經停航。

廣東深圳、珠海、汕頭、湛江等所有沿岸縣市昨發出颱風黃色預警，預計沿岸地區及梅州、河源有大雨至暴雨及局部大暴雨，且海面風力大、持續時間長。福建省則在昨早發出颱風橙色預警，沿岸地區最大風力高達14級。浙江雖與圓規相距較遠，但應急管理廳昨要求各地各部門不能「麻痹、鬆懈」，當地昨晚更發出山洪災害最高級別的紅色預警。
 

菲律賓9死16失蹤

此外，圓規進入南海前，周一傍晚登陸菲律賓呂宋島東北部，為當地帶來狂風暴雨，多處水浸和山泥傾瀉，造成最少9死16失蹤。台灣亦受到圓規外圍環流及冷空氣影響，大部分縣市有大雨至暴雨。在重災區之一花蓮，昨早一小時雨量超過50毫米，有街道變成河流；落石、塌樹、冧招牌報告最少90宗，橋樑斷裂2宗，並有逾1.6萬戶停電。

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花蓮街道變河流。(互聯網)

威力強勁 料今日海南登陸 圓規或成華南今年最強颱風

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/威力強勁-料今日海南登陸-圓規或成華南今年最強颱風-288481
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