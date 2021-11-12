嫦娥探測器總指揮：2030年前中國可載人登月

中國首個太空站建設及首次火星探測工程正進行得如火如荼，中國探月工程亦預計很快實現載人登月。中國科學院院士、中國探月工程嫦娥系列探測器及火星探測器總指揮、總設計師顧問葉培建，近日接受央視訪問時直言，只要國家下決心，繼續載人登月技術攻關，完全有可能在2030年前實現中國載人登月。76歲的葉培建又稱，「中國的航天員能不能去小行星和火星，對我來講是個未知數，但我一定能夠看到中國太空人去月球！」

建太空站後研究載人登月

嫦娥五號去年底完成中國首次月球表面採樣返回後，中國探月工程完成首階段的嫦娥系列探測器「繞、落、回」三步走。當時國家航天局曾透露，計劃在兩年內建設太空站，之後再規劃、論證是否載人登月。

中國探月工程第二階段為2030年前實現月球科研站基本型的「勘、研、建」，之後就是擴展和運作月球科研站。第二階段的嫦娥七號、八號任務，計劃與有關國家和國際組織合作，共同論證初步建設月球科研站的基本能力，或者驗證核心技術。在此之前，中國預計在2024年實施第二次月球表面採樣返回、即嫦娥六號任務，屆時嫦六預計著陸月球背面南極艾特育盆地展開無人探測並採樣返回。

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