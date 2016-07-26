嬰幼兒穀類食品八成樣本含重金屬鎘 1款檢出「砒霜」致癌物

嬰兒的食品安全一向備受家長關心。消委會測試市面上17款幼兒穀類食品，逾八成樣本檢出微量重金屬鎘，而「Earth's Best」Organic Rice Cereal有機米糊樣本更檢出每公斤0.08毫克俗稱「砒霜」的致癌物無機砷，不過全部樣本檢出的有害物質含量均低於多個地區的安全標準上限，結果大致滿意。

測試包括10款含有米、6款含有燕麥及1款同時含有米及燕麥。樣本每包標示的重量由90至300克、售價每包由40至85元。

營養素與聲稱含量方面，「Earth's Best」Organic Rice Cereal有機米糊標榜「加強鐵質」，但實際鐵含量比標示值低約14.4%、鈣含量亦比標示值低約4.8%。消委會研究及試驗小組副主席雷永昌指，每名嬰兒情況不同，家長宜按不同成長階段營養需要選擇；總幹事黃鳳嫺亦指，父母向醫護查詢時可提供更多資料，例如本身飲食習慣、如奶粉、餵哺母乳情況等，醫護才能給予深入建議。

嬰幼兒穀類食品八成樣本含重金屬鎘 1款檢出「砒霜」致癌物