疫苗接種｜孔繁毅：長者打針後嚴重副作用只有約2% 期望未來可推高接種率

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，現時長者接種新冠疫苗的比率偏低，其中70至79歲長者接種率約30%，80歲以上只得大約一成，認為要加強接種率。委員會亦正整理相關副作用的數據，稍後會公布。他又說，希望未來兩三個月，能夠將接種率推高至七八成，甚至八九成，屆時將有條件局部放寬感染控制措施。

孔繁毅表示，兩款疫苗對長者來說都相當安全，70歲以上長者出現嚴重副作用比率少2%，其中見到本身有嚴重心臓病及長期吸煙等與冠心病有關的人士，副作用會較多，而即使本身有糖尿或高血壓，即使控制得不好，接種疫苗都問題不大。而當感染新冠病毒，75歲以上人士的死亡率比常人高230倍，而85歲以上人士會高出600倍。

溝針抗體水平不及兩針復必泰

另外，孔繁毅有份參與的港大有關「溝針」研究，初步發現先接種復必泰後接種科興的抗體水平，不及打兩針復必泰一樣高，但反應亦較輕，認為如果第一針接種復必泰有嚴重過敏，轉打科興會是一個選擇。他相信大約兩三個星期，將能夠有數據可以分享。

他又說，專家委員會暫時未有3至17歲接種科興，以及5至11歲接種復必泰疫苗的數據，委員會希望第四季審視有關數據；如發現安全的話，會建議將接種年齡層降低。

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