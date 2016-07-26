孖士打不再代表港大處理國殤之柱

香港大學早前透過國際律師行孖士打，向支聯會發信要求移走國殤之柱。據報孖士打在受到內外壓力之下，向傳媒確認不再代表港大處理國殤之柱的問題。

孖士打律師行向《眾新聞》證實，他們將不會再為港大在處理國殤之柱一事上擔任港大的代表。據報是因為孖士打內部受到美國支部的影響，又指孖士打美國支部的合夥人對國殤之柱一事表達關注。

疑美國支部施壓

由於孖士打最初向支聯會發出的律師信，在海外廣傳，並受到美國的輿論批評，當中包括民運人士及組織，以至有美國的國會議員。因此香港的孖士打分部將事件交由美國方面處理，其後在傳媒查詢後，確定該國際律師行將不再就事件代表港大。

另外，香港律師會會長陳澤銘在會員通訊，不點名提到有律師因為在某些議題代表客戶而遭受滋擾，強調出於政見起底、繼而抹黑代表當事人的律師行或律師，必須受到譴責。

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