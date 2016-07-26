孟加拉抵港女傭確診 六旬漢遭連打兩針

衛生署昨下午接獲通報，指一名66歲男子於屯門友愛體育館被注射兩劑復必泰疫苗。男子已被送院治理，署方正了解事件及按既定程序作出調查，並會要求負責營運該接種中心的醫療機構提交報告。



此外，衛生署截至周日(8日)的過去一周，接獲3宗死亡前14日內曾接種新冠疫苗的死亡個案，該3名介乎53至63歲的男子，均沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起，個案有待專家委員會評估。同一時期亦有一名13歲和兩名14歲男青少年，在打第二針復必泰疫苗後的1至3日內胸痛，情況穩定。



社區疫苗接種中心「即日籌」合資格年齡昨起下調至60歲，昨全日共派發逾3,500張。有受惠者認為安排方便，亦有60歲市民坦言最近多數僱主只聘已打針者，早前雖已預約20多日後打針，但現時可即時接種，程序上較方便。疫情方面，本港昨增1宗確診，27歲女外傭(#12021)沒有病徵，抵港後檢測呈陽性，變種病毒測試則仍未有結果，初步確診則少於5宗。