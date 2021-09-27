孟晚舟延後起訴 被禁出境3年姊弟突獲准回美 父為外逃中國銀行官員

華為太子女孟晚舟與美國司法部達成延後起訴協議，上周六返抵中國，一對隨母親回中國探親、自2018年起被禁出境的美籍華裔姊弟也在周日返回美國紐約。兩人的父親為中國交通銀行廣州分行前行長劉昌明，因被控涉嫌欺詐在中國紅色通緝令名單內。

路透社稱，Cynthia Liu和Victor Liu並未遭刑事檢控，但卻不准離開中國3年多。美國國務院發言人稱，歡迎兩人周日返回美國，並指駐上海美國事領館職員協助兩人離開。白宮則拒絕評論事件。兩人的母親則被控欺詐罪，繼續拘留在中國。

劉昌明捲逾100億違規貸款案

劉昌明被指控是一宗涉14億美元(約109億港元)、向地產發展商違規貸款案的核心人物，2007年逃離中國，其子女指警方試圖用家庭成員作人質，迫使父親返回中國受審。他們聲稱，父親自2012年起已與家人斷絕聯繫。《紐約時報》2018年曾報道，取得兩姊弟給時任國家安全顧問博爾頓的一封信，信中稱「我們被關押在這裡，被當做一種殘酷的人類抵押品，以誘使跟我沒有聯繫的那個人返回中國，其中原因我完全不了解。」最近他們向親人發電郵稱，當局一再表示「我們在這裡的原因完全是為了引誘」他們的父親。

該報道指，中方表示有關人士都擁有中國公民的合法有效身份證件，因涉經濟犯罪，中國警方依法限制他們離境。報道又稱，Victor Liu在美國出生，雖然中國不承認雙重國籍，但安全官員常將出生在中國、歸化外國的公民視為中國公民對待，限制他們出境。

報道指，劉氏家族在美國擁有大量財富，部分是從收購房地產得來，而公共記錄中沒有跡象表明，這些房產是用劉昌明被指控貪污的錢購買的。協助劉氏姊弟的律師認為，他們是因為孟晚舟獲釋才獲准回美國。

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