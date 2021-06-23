孟晚舟案｜代表律師：新證據顯示華為無誤導滙豐

加拿大法院繼續審理，美國尋求引渡華為副董事長孟晚舟的案件，孟晚舟一方律師團周二將滙豐銀行的內部郵件呈交加拿大法院，指這些郵件反駁了美國關於華為誤導該行的說法。

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孟晚舟和她的律師團現身法院。她的律師表示，滙豐銀行早前交出的三百多頁文件顯示，至少兩名滙豐高層知道華為與伊朗分公司星通(Skycom)的關係，並了解星通公司的控制權安排，不存在誤導滙豐銀行涉及金融欺詐的情況，有關證據顯示美方論據錯漏百出，法庭不應相信它們。

加方檢控人員：新證據超出引渡聆訊範圍

孟晚舟的律師團正試圖讓這些文件被列為證據，以在8月舉行的引渡案最後的聽證會上被列入參考，以反駁美國的指控，即僅有滙豐的較低層員工知道華為與Skycom之間關係的真實性質。今次審訊為期兩天，涉及法院是否接納孟晚舟一方提出的新證據，代表加拿大政府的檢控人員則指辯方提出的新證據，超出引渡聆訊範圍。