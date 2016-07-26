學友社青協接千五求助

文憑試放榜，有人快樂有人愁。學友社自7月17日起設立「放榜輔導熱線2503 3399」，至今接獲506個求助，單是昨日已接獲187宗求助個案，逾半為家長，最多為聯招選科及策略(40%)、非聯招自資副學位課程(40%)及聯招課程(30%)。學友社指仍有學生不掌握聯招改選程序及課程種類，要多加注意。學友社學生輔導顧問吳寶城提醒學生，善用機會作最後一次修改，而聯招改選時不應以過往收生成績為唯一依據，應綜合考慮科目計分比重、競爭人數、面試安排等因素。



香港青年協會亦於7月19至23日推出「DSE 27771112計劃」支援服務，截至昨午5時，已處理1,024宗個案。青協分析個案，有考生原預期只有13分，但最終獲20分，但喜出望外之餘，亦十分緊張，因沒有收集任何升學資訊，令他不知所措。有考生文憑試取得29分，想報讀香港中文大學的會計課程，但家人打算移民美國，考生卻未有外國升學的準備。青協指，成績若遠超預期，或不如期望，心情難免有所波動，考生在選擇課程時，需要考慮自身興趣、能力、就業發展等；若想改選科目，了解清楚聯招改選的原則，參考院校過往收生成績，考慮自己的興趣，理性分析獲取錄的機會。