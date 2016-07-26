學生復課｜學界料小學難達標 備戰DSE或成高中恢復面授誘因

新學年還有數日便開始，政府早前宣布學校若教師和學生各有七成新冠疫苗接種率，就可以恢復全日面授課堂。現時港府只准12歲或以上人士打針，本身是小學校長的香港島校長聯會副主席詹漢銘指，學界已預料小學沒有可能達標，其所屬學校在新學年仍會以半日面授、半日網課為主要安排。不過他坦言，只有半日的面授課堂會影響小學生成績，尤其是自律能力較弱的學生，而留級人數亦較以往增加。

中學方面，中學校長會主席連鎮邦表示，由於學生已達接種年齡，加上中六或高中或因要預備應付中學文憑試(DSE)，會有較大的誘因恢復全日面授，相信開學後會陸續有學校達致師生各七成接種率。不過，他指學校若只有個別班級達致七成接種率，要考慮如何彈性調整時間表，以顧及全日和維持半日面授的班級。他又稱，要考慮如何核查學生的疫苗接種紀錄。

移民潮令校長憂「縮班殺校」

移民潮近月在港湧現，教育界是其中一個「重災」行業。詹漢銘表示，移民潮導致學生退學和教師離職，情況以中產家庭較多的學校尤為嚴重，舉例稱有學校同一年級逾20名學生退學。他又指，有校長憂慮小一學生人數大跌，或最終導致「縮班殺校」，不過他反而覺得這是推行小班教學的契機。連鎮邦則建議，政府日後應該要更着重保留、吸納、培育及尊重人才，希望當局可對全港師資進行調查，並按結果調整師資培訓課程名額。

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